Haniye Suikastı Sonrası Filistin'de Grev ve Potesto Çağrısı

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da suikastla öldürülmesine tepki olarak genel grev ve temas hatlarında protesto çağrısı yaptı. Komite, "bu korkak suikastın halkın direnme ve dayanma iradesini kıramayacağını" vurguladı.

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Haniye Suikastı Sonrası Filistin'de Grev ve Potesto Çağrısı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastla öldürülmesi dünya gündeminin zirvesine yerleşti. Olayın ardından Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, genel grev ve temas hatlarında protesto çağrısı yaptı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük milli lider İsmail Haniye suikastı, uluslararası toplumun savaşı durdurma ve işgalcilerin işledikleri suçlardan yargılanması konusundaki acziyeti ışığında, Siyonist devlet terörü, soykırım, yıkım ve yok etme savaşı çerçevesinde gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

'BU KORKAK SUİKAST İRADEMİZİ KIRAMAYACAK'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, şehit komutan İsmail Haniye’nin yasının tutulduğu bir dönemde, tüm Filistin halkı ve dünyanın özgür halklarına, bu korkak suikastın halkımızın direnme ve dayanma iradesini kıramayacağını, aksine bağımsızlık ve özgürlük için haklarımıza, ilkelerimize, mücadelemize ve direnişimize bağlı kalarak ilerleme kararlılığımızı artıracağını teyit etmektedir."

Komite, Filistinlilere grev ve temas hatlarında protesto yürüyüşleri düzenleme çağrısı yaptı.

Haniye’nin vefat haberi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki cami hoparlörlerinden ilan edilirken birçok kentte de greve gidildi.

Kaynak: AA

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