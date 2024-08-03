Bir Hizbullah Mensubu İsrail'in Saldırılarında Öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Hizbullahı, saldırıda bir Hizbullah mensubunun öldüğünü duyurdu. Hizbullah, İsrail hedeflerine 3 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

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Bir Hizbullah Mensubu İsrail'in Saldırılarında Öldü

Lübnan Hizbullahı, resmi Telegram hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, güney Lübnan doğumlu Hizbullah mensubu Nezih Abd Ali'nin öldüğü belirtildi.

Ayrıca İsrail'in sınır hattında yer alan Avivim ve Mitat'ın güdümlü füze ve uygun silahlarla, "Asi" askeri üssünün de topçu atışlarıyla vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 389 oldu.

Hizbullah'tan İsrail'e Füze SaldırısıHizbullah'tan İsrail'e Füze SaldırısıDünya

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