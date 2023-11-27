Biden: Gazze'de çatışmaya ara verilmesi için sürekli baskı yaptım

İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ilan edilen 4 günlük geçici ateşkesi 2 gün daha uzatma kararının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, 'çatışmalara ara verilmesi için sürekli baskı yaptığını' söyledi.

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşım yapan Biden, "Gazze'ye giden insani yardımları hızlandırıp genişletmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak üzere çatışmalara ara verilmesi için sürekli baskı yaptım. Anlaşmanın her açıdan uygulandığından emin olmak için Katar, Mısır ve İsrail liderleriyle iletişim halinde kalmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

HAMAS: YETERLİ SAYIDA REHİNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Hamas'ın Lübnan'daki bir yetkilisi, İsrail ile kadın ve çocukların dışında başka grupları içerecek yeni bir rehine takası mutabakatı yapmak istediklerini söyledi.

Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye, Katar merkezli El Cezire televizyonuna, insani aranın 2 gün daha uzatılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Başlangıçtan beri rehine takası konusunda ciddi olduklarını söylediklerini belirten Hayye, 'Gazze'deki tüm direniş gruplarının ellerindeki esirlere ilişkin yapılan araştırmalardan sonra insani arayı 2 gün uzatabilecek kadar esirin tespit edildiğini' söyledi.

'İSRAİL'LE YENİ BİR REHİNE TAKASI YAPABİLİRİZ'

Hayye, çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesini öngören önceki mutabakattaki 'çatışmaların durması, İsrail uçaklarının uçuş yapmaması, yardım girişlerinin başta kuzey olmak üzere tüm Gazze'ye ulaşması ve esirlerin karşılıklı olarak takas edilmesi' şartlarının bu 2 günlük süreçte de geçerli olacağını dile getirdi.

Geçen 4 gün boyunca yardımların Gazze'nin kuzeyine girişinde aksaklıklar yaşandığını ve yaklaşık 230 tırın kuzeye ulaştığını kaydeden Hayye, bunun gelecek 2 gün içinde telafi edilmesini umduğunu, Gazze'nin kuzeyine her gün 100 tır girmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları içerecek yeni bir rehine takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyleyen Hayye, bunun askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır" diyerek yanıtsız bıraktı.

İSRAİL: SALDIRILAR TÜM BÖLGE BOYUNCA DEVAM EDECEK

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Gazze Şeridi'ndeki askerleri ziyaret ederken yaptığı açıklamada, çatışmalara verilen insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarının 'daha şiddetli ve tüm bölge boyunca' olacağını söyledi.

Çatışmalara verilen insani ara sonrasındaki planlarına değinen Gallant, "Saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek" dedi. Gallant, askerlere güvenlik mekanizması ve hükümetin arkalarında durduğu mesajını vererek, "İşimiz bitene kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.