Biden Bu Kez Trump'a Destek Şapkası Taktı: 'Teşekkürler Joe'

Başkanlığı döneminde birbirinden ilginç gaf ve hareketlere imza atan ABD Başkanı Joe Biden, bu hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Biden, 11 Eylül saldırılarını anma töreninde, "Trump 2024" yazan şapkayı taktı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda 11 Eylül 2001 saldırılarını anmak amacıyla Amerikalılarla bir araya gelen Biden’ın, basına kapalı etkinlikte eski ABD Başkanı ve başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyen bir kişiyle konuştuğu ve daha sonra bu kişinin "Trump 2024" yazılı şapkasını alıp taktığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Cumhuriyetçilerin seçim kampanyasının yürütüldüğü X hesabından, "Destek için teşekkürler, Joe!" paylaşımı yapıldı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, X'ten yaptığı açıklamada, Biden'ın "birlik olmakla" ilgili konuştuğunu ifade ederek, "Başkan Biden, Trump destekçisine jest olarak bir şapka verdikten sonra bu kişi Başkan'ın da kendi şapkasını takmasını söyledi. O da kısa süreliğine şapkayı taktı." ifadesini kullandı.