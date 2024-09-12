Havalimanında İşçiler Greve Gitti: Tüm Uçuşlar İptal

Belçika'da Charleroi Havalimanı iletişim birimi, çalışanların bugün greve gittiğini, bu nedenle geliş-gidiş bütün seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada bugün seferi olanların havalimanına gelmemeleri istenirken, yolcuların bilet aldıkları firmalarla iletişime geçmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Havalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerinde çalışanları temsil eden sendikalar, geçen hafta greve gidilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Dün, havalimanı yönetimi, 12 Eylül'de grev olacağı, hizmetlerde aksama yaşanacağı uyarısında bulunmuş, yolcuların, seferlerinin durumlarını yakından takip etmelerini istemişti. Havalimanı yönetimi, yolcuların yanlarına sadece kabin bagajları almalarını tavsiye etmişti.

Grev nedeniyle bazı seferlerde iptal ve yer hizmetlerinde aksama beklenmesine rağmen bütün uçuşların iptal edilmesi öngörülmemişti.

ÇALIŞANLAR İŞ KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR

Çalışanlar, iş koşullarının iyileştirilmesini, aşırı yükün azaltılmasını ve yönetimin sert tutumunu değiştirmesini talep ediyor.

Kaynak: AA