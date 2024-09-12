İsrail Batı Şeria'da 3 Filistinlinin Evini Yıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinin Deyr Balut Beldesinin Belediye Başkanı Semir Nemr, İsrail ordusunun Muhammed Hail'e ait inşaat halindeki 200 metrekarelik evi yıktığını söyledi.

Deyr Balut'ta yıkılan evin İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana yıktığı üçüncü ev olduğunu aktaran Nemr, Beytüllahim ile Kudüs arasındaki El-Velce beldesi ile El Halil'in batısında birer evin de İsrail güçlerince yıkıldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrail ağustos ayında 62 yıkım gerçekleştirdi.

Kaynak: AA