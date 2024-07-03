Joe Biden'ın Başkanlık Yarışındaki Akıbeti Belli Oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki performansına rağmen, Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki performansının ülke genelinde tartışmalara yol açmasının ardından, kritik bir açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini vurguladı.

Jean-Pierre, Biden'ın soğuk algınlığı ve jet-lag gibi nedenlerle iyi bir gece geçiremediğini belirterek, Başkan'ın yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı. Sözcü ayrıca, Biden'ın çok yoğun bir temposu olduğunu ve yaş fark etmeksizin seyahat ve yoğunluğun insanlar üzerinde etkisi olabileceğini söyledi.

Biden'in canlı yayın tartışmasındaki performansı ülke genelinde eleştirilere yol açmış, hatta Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı. Ancak Beyaz Saray, Biden'ın yarıştan çekilmeyeceğini net bir şekilde ifade etti.

Kaynak: AA