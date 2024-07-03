İsrail-Lübnan Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: Üst Düzey Hizbullah Komutanı Öldürüldü

Lübnan'da devam eden çatışmalar sırasında, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından biri İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir saldırısında hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İsrail-Lübnan Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: Üst Düzey Hizbullah Komutanı Öldürüldü

Ekim 2023'ten beri devam eden Gazze savaşına paralel olarak Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilim de tırmanmaya devam ediyor.

Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda Hizbullah'ın üst düzey bir komutanı öldürüldü. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden komutanın, sınır hattındaki operasyonlardan sorumlu olduğu belirtildi.

Lübnan'daki iki güvenlik kaynağı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırında Hizbullah'ın saha komutanı olduğu öne sürülen bir ismin öldüğünü açıkladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, komutanın yaklaşık dokuz aydır devam eden çatışmalarda ölen en üst düzey isimlerden biri olduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 300'den fazla Hizbullah savaşçısı ve 87 sivil hayatını kaybederken, İsrail'den de 18 asker ve 10 sivil öldü.

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