NATO'nun Hamlesi Rusya'yı Kızdırdı: 'Yanıtsız Bırakmayacağız'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdür Yardımcısı Andrey Nastasyin, Rusya'nın NATO'nun Rus sınırlarındaki askeri varlığını güçlendirmesine yanıt vereceklerini belirtti.

NATO'nun Hamlesi Rusya'yı Kızdırdı: 'Yanıtsız Bırakmayacağız'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdür Yardımcısı Nastasyin, Finlandiya'nın ABD'ye askeri unsur kullanma izni vermesini ve Azerbaycan ile Ermenistan Dışişleri Bakanlarının NATO Zirvesi'ne davet edilmesini eleştirdi.

Nastasyin, Rusya'nın bu adımları yanıtsız bırakmayacağını ve Rusya Federasyonu'nun güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca, ABD ve Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'daki durumdan hoşnut olmadıklarını ve bu nedenle Rusya'nın komşu ülkelerinde kaos yaratmaya çalıştığını savundu.

Rusya yetkilisi, NATO'nun Güney Kafkasya bölgesindeki yıkıcı yaklaşımını da eleştirdi. Bölgedeki güvenlik ve istikrarın, bölgede bulunan ülkeler tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.

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