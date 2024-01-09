Beyaz Saray'a araç çarptı, Gizli Servis alarma geçti!

Beyaz Saray'ın dış kapısına çarpan araç için alarma geçildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Beyaz Saray'a araç çarptı, Gizli Servis alarma geçti!

ABD Gizli Servisi'nden yapılan açıklamada, Pazartesi günü yerel saatle 18.00'den kısa bir süre önce Washington'daki Beyaz Saray kompleksinin dış kapısına bir aracın çarptığı duyuruldu.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, olayın araştırıldığını, sürücünün gözaltına alındığını aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın olay sırasında Beyaz Saray'da olmadığı öğrenildi.

Beyaz Saray'dan ise henüz açıklama yapılmadı.

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