Fransa Başbakanı Borne istifa etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Elisabeth Borne'nin istifasını kabul etti.

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Fransa Başbakanı Borne istifa etti

Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne'un, görevinden istifa ettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını kabul ettiği Borne, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevine devam edecek.

Fransa Başbakanı Borne istifa etti - Resim : 1

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, Borne'a teşekkürlerini iletti:

"Sayın Başbakanım, sevgili Elisabeth Borne, Milletimizin hizmetinde çalışmalarınız her gün örnek teşkil etmektedir. Devlet kadınlarının cesareti, kararlılığı ve kararlılığıyla projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim."

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