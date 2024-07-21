Berlin'de Filistin Destekçilerine Sert Polis Müdahalesi

Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüşün bitiş noktasında karşıt görüşten 3 kişinin İsrail bayrağı açması gerginliğe yol açtı. Bu gerginlik sonrasında polis, Filistin destekçilerine sert müdahalede bulunarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı sırasında polisin orantısız güç kullanması ve iki kadın göstericinin yaralanması tepkilere neden oldu.

Sağlık ekiplerinin yaralı göstericilere müdahale etmesine izin verilmemesi de dikkat çekti.

Sosyal medyada da polis müdahalesine tepki gösteren birçok paylaşım yapıldı. Bazı siyasi partiler de polisin tutumunu eleştirdi.

Kaynak: AA