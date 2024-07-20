İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de 24 Saatte 7 Katliam...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda can kaybı son 48 saatte 98 artarak 38 bin 919'a yükseldi. Yaralı sayısı ise 88 bin 622'ye çıktı. Son 24 saatte bölgede toplam 7 katliam gerçekleştirildiği vurgulandı.

İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de 24 Saatte 7 Katliam...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 288 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 919'a, yaralananların sayısının da 88 bin 622'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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