İsrail, Yemen’e Saldırı Başlattı

Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlenen hava saldırısında güçlü patlamalar meydana geldi. ABD'li kaynaklar, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

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İsrail, Yemen’e Saldırı Başlattı

İsrail savaş uçakları, Yemen'in Hudeyde Limanı'na saldırı düzenledi. Husilere ait el-Mesire televizyonu, limanda bir dizi bombanın patladığını duyurdu. Sosyal medya paylaşımlarında, patlamaların ardından yükselen mantar bulutları dikkat çekerken, saldırının yakıt depolarını hedef aldığı bildirildi.

Yemen'deki patlamaların ardından, cuma sabaha karşı Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği İsrail'e gözler çevrildi. İsrail'den Walla internet sitesine konuşan ABD'li kaynaklar, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na İsrail'in saldırdığını belirtti.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

Kaynak: AA

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