Berlin'de Filistin destekçileri polisten sert müdahale: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e desteğini göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Berlin'de Filistin destekçileri polisten sert müdahale: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Göstericiler, Wedding semtindeki belediye binası önünde bir araya gelerek Filistin bayrakları taşıdı ve "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankartlar açtı.

Yürüyüşe geçen kalabalık, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Biz sesimizi çıkarıyoruz çünkü topraklarımızı çalıyorlar", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.

Polis, Gesundbrunnen metro istasyonu yakınlarında göstericilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bazı kadın ve çocuklar da yer alıyor.

Müdahale sırasında bir eylemcinin baygınlık geçirdiği ve polisin kelepçe taktığı da belirtildi.

Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl göstericilere yönelik sert müdahalesine tepki göstererek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı
İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan polise saldırı: Boğazından vuruldu İsrail'in Büyükelçiliğini koruyan polise saldırı: Boğazından vuruldu
Havai fişek deposunda facia gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Havai fişek deposunda facia gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı
Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası
Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor! Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor
Uzmanı açıkladı: AKP'den 'enflasyon' oyunu! AKP'den 'enflasyon' oyunu!
İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi: Yerine gelecek ismi açıkladı İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi