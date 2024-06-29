Berlin'de Filistin destekçileri polisten sert müdahale: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Göstericiler, Wedding semtindeki belediye binası önünde bir araya gelerek Filistin bayrakları taşıdı ve "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankartlar açtı.

Yürüyüşe geçen kalabalık, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Biz sesimizi çıkarıyoruz çünkü topraklarımızı çalıyorlar", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.

Polis, Gesundbrunnen metro istasyonu yakınlarında göstericilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bazı kadın ve çocuklar da yer alıyor.

Müdahale sırasında bir eylemcinin baygınlık geçirdiği ve polisin kelepçe taktığı da belirtildi.

Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl göstericilere yönelik sert müdahalesine tepki göstererek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA