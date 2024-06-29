İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan polise saldırı: Boğazından vuruldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan İsrail Büyükelçiliği'nin güvenliğini sağlayan bir polis memuru saldırıya uğradı. Polis, 'Tatar Yayı' olarak bilinen arbaletle boynundan vuruldu.

Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan polis mensubunun, bir saldırgan tarafından 'Tatar Yayı' olarak bilinen arbaletle boğazından vurulduğunu açıkladı.

Dacic, saldırganın, yaralanan polis mensubunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü, söz konusu olayın "terör saldırısı" olduğunu belirtti. Polisin tedavi altına alındığını ifade eden Dacic, saldırının çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

İvica Dacic, saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

'GÜVENLİK SEVİYESİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI'

İçişleri Bakanı Dacic, saldırganın Müslüman olup Salahudin ismini alan Sırp Milos Zujovic olduğunu söyledi. Dacic, ülkedeki güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise jandarma mensubunun durumunun iyiye gittiğini vurguladı.

Vucic, "Aradığımız birkaç kişi daha var. Sırbistan topraklarında olduğunu bildiğimiz ve Salahudin ile aynı görüşlere göre yönlendirilen bir kişi var." dedi.

Saldırganın ve dahil olduğu grubun olaydan önce halihazırda takip edildiğini ve tutuklanmalarının planlandığını belirten Vucic, "Kanıt toplamak gerekiyordu ama saldırılarına daha erken başladıkları açık." diye konuştu.

Kaynak: AA