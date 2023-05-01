Belçika'da işe bisikletle gidenlere para ödenecek

Belçika'da, bugünden itibaren işe bisikletle gidenlere kilometre başına 0,27 avro ödenek verilmesi zorunlu hale geldi.

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Belçika'da işe bisikletle gidenlere para ödenecek

Belçika'da Ulusal Çalışma Konseyi kapsamında işverenler ile işçi temsilcileri arasında yapılan anlaşma ile işe bisikletle gidenlere bisiklet ödeneği verilmesi zorunlu oldu.

Buna göre, çalışanlar, 1 Mayıs'tan itibaren işe bisikletle gitmeleri durumunda işverenlerinden kilometre başına 0,27 avro ödenek alacak. Bu ödenekten vergi muaf olacak.

40 KİLOMETREYİ GEÇEMEYECEK

Bir çalışanın günlük bisiklet ödeneği 40 kilometreyi geçemeyecek. Böylece bisiklet ödeneği günlük 10,8 avro ile sınırlı olacak.

Söz konusu bisiklet ödeneği verilmesine şimdiye kadar işverenler karar verebiliyordu. Bu kapsamda işverenlerin yaklaşık yüzde 30'u, bisiklet kullanan çalışanlarına evleri ile iş yerleri arasındaki mesafeye göre ödeme yapıyordu.

Yeni uygulama ile ülkede bisiklet kullanımın daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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