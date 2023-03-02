Belçika'da 5 çocuğunu öldüren kadın ötanazi ile hayatına son verdi

Belçika'da 16 yıl önce 5 çocuğunu öldüren kadın, "ruhsal acıları" nedeniyle ötanazi hakkını kullanarak yaşamına son verdi.

Son Güncelleme:
Belçika'da 5 çocuğunu öldüren kadın ötanazi ile hayatına son verdi

Belçika'da, Genevieve Lhermitte isimli kadın, 28 Şubat 2007'de Yasmine, Nora, Myriam, Mina ve Mehdi adlı 3 ile 15 yaş arasındaki 5 çocuğunu Fas asıllı eşi evde yokken öldürdü. Bir arkadaşına veda mektubu bırakan ve daha sonra intiharı deneyen kadın hayatta kaldı.

Lhermitte, birinci derece cinayetten yargılandı. Psikiyatrik tedavi gören kadın, yargılama sırasında evdeki sorunlar nedeniyle çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Mahkeme, Lhermitte'i 2008'de ömür boyu hapse mahkum etti.

Hayatı daha sonra filme de konu olan Belçikalı kadın, 2019'da cezaevinden tahliye edildi ve ülkenin güneyindeki psikiyatri merkezinde gönderildi.

Lhermitte, burada kalırken "çektiği ruhsal acıları dindiremediği" gerekçesiyle ötanazi hakkını kullanarak ölmek için talepte bulundu. Talebi kabul edilen Lhermitte'in hayatı, çocuklarını öldürmesinden tam 16 yıl sonra, 28 Şubat 2023'te bir hastanede 56 yaşındayken sonlandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kadayıfın çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Tüm tatlıcıların bildiği püf nokta Kadayıfın çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Tüm tatlıcıların bildiği püf nokta
Çin'den, FBI'ın Kovid-19 iddiasına tepki Çin'den, FBI'ın Kovid-19 iddiasına tepki
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha!
Kral Charles onayladı: Prens Harry ve Meghan’a tahliye emri Prens Harry ve Meghan’a tahliye emri
ÇOK OKUNANLAR
Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz! Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz!
Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu! Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu!
İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları
ORC Araştırma: AKP yüzde 30'un altına düştü; Millet İttifakı 14.1 puan önde ORC Araştırma: AKP yüzde 30'un altına düştü; Millet İttifakı 14.1 puan önde