Kral Charles onayladı: Prens Harry ve Meghan’a tahliye emri

Kraliyet Ailesi, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın İngiltere’deki konutu Frogmore Cottage’ı boşaltmasını talep etti.

Son Güncelleme:
Kral Charles onayladı: Prens Harry ve Meghan’a tahliye emri

Kraliyet ailesinden 2020 yılında ayrılarak ABD’ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın İngiltere’deki tek konutu olan Frogmore Cottage’ı boşaltması talep edildi.

Harry ve Meghan’ın sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sussex Dükü ve Düşesi’nden Frogmore Cottage’daki evlerini boşaltmalarını istendiğini doğrulayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

Tahliye kararının, İngiltere Kralı III. Charles tarafından onaylandığı öğrenildi. Prens Harry ve eşi Meghan’a geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilen konutta 10 yatak odası bulunuyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Çin'den, FBI'ın Kovid-19 iddiasına tepki Çin'den, FBI'ın Kovid-19 iddiasına tepki
Kahveyle ilgili gerçek. Asla dikkat etmiyorduk. Sabah içilmemeliymiş çünkü.. Kahveyle ilgili gerçek. Asla dikkat etmiyorduk. Sabah içilmemeliymiş çünkü..
Pırasanın daha doyurucu olmasını sağlıyor! Eklemekten çekinmeyin Pırasanın daha doyurucu olmasını sağlıyor! Eklemekten çekinmeyin
Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem
ÇOK OKUNANLAR
Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz! Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz!
Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu! Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu!
İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte mart ayı promosyon rakamları
ORC Araştırma: AKP yüzde 30'un altına düştü; Millet İttifakı 14.1 puan önde ORC Araştırma: AKP yüzde 30'un altına düştü; Millet İttifakı 14.1 puan önde