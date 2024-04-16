Bebeğini 'güneş ışığıyla' besleyerek ölümüne neden olan fenomen tutuklandı

Rusya'da yaşayan 43 yaşındaki Maxim Lyutyi, 1 aylık bebeğini gerekli gıdalar yerine "güneş ışığıyla" besleyerek ölümüne neden oldu.

Bebeğini 'güneş ışığıyla' besleyerek ölümüne neden olan fenomen tutuklandı

Rusya’da yazdığı yaşam tarzı blog yazılarıyla ünlenen 43 yaşındaki sosyal medya fenomeni Maxim Lyutyi, 1 aylık bebeğini gerekli gıda yerine yalnızca “güneş ışığı” ile besleyerek ölümüne neden olduğunu itiraf etti.

çıkarıldığı Rus mahkemesinde konuşan fenomen, oğlu Kosmos’un Süpermen gibi olmasını istediğini söyledi. Krasnodar’da doktora götürülen bebeğin, “zatürre” ve “aşırı zayıflıktan” hayatını kaybettiği belirtildi. Tutuklanan Lyutyi, “kasıtlı olarak ağır bedensel zarar verme” suçundan sekiz yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

VEGAN DİYETE SOKTU

Bebeğin annesi Oksana Mironova şöyle konuştu: “Maxim izin vermediği için hastaneye gidememiş, doğumu da evde gerçekleştirmiştim. Bebeği, vücudun ruhsal enerjisi üzerinde olumlu etkisi olduğunu söylediği vegan bir diyete soktu. “Breatharianism” olarak bilinen daha aşırı bir versiyon, yalnızca güneş ışığıyla hayatta kalmanın mümkün olduğunu savunuyor. Güneşin bebeği beslediğine inanıyordu. Gizlice bebeği emzirmeye çalışıyordum ama Maxim’den çok korkuyordum. Ona anne sütü veremedim.”

GÜNEŞLE BESLEMENİN REKLAMINI YAPTI

TELE 1'in Mirror’dan aktardığına göre bir kaynak, Maxim’in “çocuk üzerinde deney yapmak, onu tamamen güneşle beslemek ve takipçilerine bu şekilde de hayatta kalınabileceğinin reklamını yapmak” istediğini bildirdi. Maxim’in daha önce geleneksel tıbbı reddettiği ve bebeği güçlendirmek için soğuk suya daldırdığı da belirtildi.

Mironova’nın annesi Galina, “Her şeyi hissettim ve kızıma Maxim’in deli olduğunu söyledim ama o beni dinlemedi. Oksana orada kobay gibi yaşadı. Her defasında bana karşı soğuklaştı. Onun kölesi gibiydi. Sonradan çok kez ayrılmaya çalıştı ama yapamadı. Oğlunu sadece güneşle beslenen biri olarak yetiştirmeye çalışıyordu” dedi.

8 YIL HAPSİ İSTENDİ

Sağlık görevlileri 3,5 kiloluk bebeğin öldüğünü açıkladı, ardından Maxim ve Mironova tutuklandı. Savcılar çiftin 8 yıl hapsini istiyor.

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