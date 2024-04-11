Başörtüsü go-kart aracına takılan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

T24'ün aktardığına göre, Ruwaida Adan'ın Londra'nın doğusundaki Barking'de bulunan Capital Karts'da bir go-kart etkinliğinde, arızalı bir araca bindiği belirlendi. Genç kız pistte yarışmaya başladığında, başörtüsünün kumaş aracın kapalı olması gereken bir kısmına takıldı.

Koruma eksik olduğu için başörtüsü dönen arka aks dişlisine ve kayışına dolanarak genç kızın arkadaşlarının önünde boğulmasına neden oldu. Newhamlı kız öğrenci go-karting alanında ilk yardım uygulanarak hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tüm çabalara rağmen ise kurtarılamadı. Ruwaida hastanede geçirdiği 4 günün ardından "hipoksik beyin hasarı" ve "boğulma" nedeniyle hayatını kaybetti.

Annesi Amina Mohamed şunları söyledi: "Çok güzel bir gülümsemeye ve tatlı bir ruha sahipti. Henüz 15 yaşındaydı ve önünde koca bir hayat vardı. Ruwaida'nın geleceğe dair o kadar çok planı ve dileği vardı ki artık asla gerçekleşmeyecek. Onun yokluğu hayatımızda yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktı"

Capital Karts'a bağlı olarak faaliyet gösteren go-kart işletmesi, yapılan soruşturmada ciddi sağlık ve güvenlik sorunlarının bulunmasının ardından para cezasına çarptırıldı.

Barking ve Dagenham Konseyi'nin araştırmasına göre, go-kartların hiçbirinin yarış öncesi kontrollerinin yapılmadığı belirlendi.