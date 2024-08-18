Bangladeş'te Eğitim 1 Ayın Ardından Yeniden Başladı

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle kapatılan eğitim kurumları, 1 ay aranın ardından yeniden açıldı.

Bangladeş'te Eğitim 1 Ayın Ardından Yeniden Başladı

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Eğitim Bakanlığı ülke genelindeki okulların durumuna ilişkin yönerge yayımladı.

Bakanlık, öğrencilerin güvenliği için 17 Temmuz'da süresiz olarak kapatılan eğitim kurumlarının yeniden faaliyete geçmesi talimatı verdi.

Okullar bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçerken, protestolar nedeniyle ertelenen sınavların da 11 Eylül'de yapılması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam etmesi üzerine Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta Geçici Hükümet Başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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