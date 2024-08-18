Almanya'da Dönme Dolapta Yangın Faciası: 23 yaralı

Almanya'nın Leipzig kenti yakınlarındaki bir müzik festivalindeki dönme dolapta yangın çıktı. Olayda 23 kişi yaralanırken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

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Almanya'da Dönme Dolapta Yangın Faciası: 23 yaralı

Almanya'nın doğusunda Leipzig kenti yakınlarındaki Störmthaler Gölü'nde düzenlenen Highfield Festivali'nde alana kurulan dönme dolapta yangın çıktı.

Yangında 23 kişi yaralanırken, yangının dönme dolabın bir kabininde başladığı ve ikinci bir kabine sıçradığı ifade edildi.

Yangının başladığı kabinin boş olduğu aktarılırken, çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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Kaynak: AA

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