Balıklar sahiplerinin kredi kartıyla alışveriş yaptı

Japon Youtuber Mutekimaru, Nintendo'yla temasa geçtiğini ve "balıkların hatası sonucuna satın alınan ürünlerin" iadesini istediğini söyledi.

Balıklar sahiplerinin kredi kartıyla alışveriş yaptı

Kurduğu sistemle balıklarına video oyunu oynatan Japon YouTuber'ın başı belaya girdi. Twitch'te de yayın yapan Mutekimaru Channel'ın balıkları oyun çökünce yanlış yerlere tıklayıp kredi kartıyla harcama yaptı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Mutekimaru, hareket yakalama özelliğini kullanarak geliştirdiği bir programla, balıkların yüzerken oyunlara komut verebildiği basabildiği bir sistem geliştirdi.

Balıklar bu sistemle Crystal, LeafGreen ve Sapphire gibi Nintendo platformlarında oynanabilen Pokémon oyunlarında 20 bin saat harcarken bu anlar yayımlandı.

Balık sürüsü 15 Ocak'ta Pokémon Violet adlı oyunu oynarkense bir arıza meydana geldi. Oyun hata sebebiyle kapansa da hayvanlar hareket edip tuşlara basmaya devam etti.

Balıklar böylece kullanıcı adını değiştirdi, Nintendo'nun dükkanına girdi, Mutekimaru'nun kredi kartı bilgilerini ekrana yansıttı. Bu esnada Mutekimaru'nun kredi kartından Nintendo cüzdanına 500 yen (yaklaşık 75 TL) eklendi. Balıklar parayla satılan profil ikonlarına da ödeme yaptıktan sonra konsolu kapattı.

Mutekimaru, Nintendo'yla temasa geçtiğini ve "balıkların hatası sonucuna satın alınan ürünlerin" iadesini istediğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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