Beşiktaş Aboubakar'ı KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”
YILLIK 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Habertürk'ün haberine göre Kamerunlu futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.
İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı. Yıldız isim 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında siyah-beyazlılarla mutlu sona ulaşmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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