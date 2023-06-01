Bacağı kırılan inek helikopterle kurtarıldı: Çıkan kavgada yaralandı

İsviçre'de çıkan kavga sonucu bacağı kırılan inek helikopterle kurtarıldı.

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İsviçre’nin güneybatısındaki Sion şehrinde, bir iddiaya göre inekler arasında kavga çıktı.

Olayda bacağı kırılan Goddess isimli Inek için yardım çağrıldı. İneğin araçla ulaşımın zor olduğu bir bölgede bulunması üzerine helikopter ile bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, Goddess’ı koşum takımı ile helikoptere bağlayarak veteriner hekimliğine götürdü.

Kameralara yansıyan görüntüler izleyenlere keyifli anlar yaşatırken ineğin son durumu hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA

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