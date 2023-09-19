Azerbaycan'dan Karabağ'a operasyon

Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonun kapsamı ve atılan adımlarla ilgili açıklama yaptı.

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Azerbaycan'dan Karabağ'a operasyon

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapının yeniden tesisi için antiterör operasyonu başlattığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "(Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda) Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık ayrıca, "(Karabağ'da) Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi" açıklamasını yaptı.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN BİRLİKLERİ ATEŞ AÇTI

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın Ağdam'daki mevzilere ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor."

RUSYA'DAN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, Karabağ'da terörle mücadele operasyonu ışığında Azerbaycan ile temas halinde. Azerbaycan Rusya'ya bilgi vermekte" dedi.

Moskova'nın yakında konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Azerbaycan Azerbaycan - Ermenistan gerilimi
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