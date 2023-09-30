Azerbaycan: 'Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 500’e yakın cesedin kalıntıları bulundu'

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Korgeneral Şerafet Hasanov, “Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 500’e yakın asker ve sivilin kalıntıları bulundu” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan: 'Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 500’e yakın cesedin kalıntıları bulundu'

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Korgeneral Şerafet Hasanov yaptığı açıklamada, Birinci Karabağ Savaşı’nda 4 bine yakın Azerbaycanlının akıbetinin halen bilinmediğini, savaşta kaybolan kişilerin arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında Devlet Güvenlik Teşkilatına bağlı Tıbbi Daire Başkanlığı bünyesindeki laboratuvarlarda Karabağ’da bulunan insan kalıntıları üzerinde incelemeler yapıldığını aktaran Hasanov, “Şehit olan 25 kişinin kimliklerini tespit ettik. Süreç halen devam ediyor. Şu ana kadar kurtarılan bölgelerde 500’e yakın asker ve sivilin kalıntıları bulundu” dedi.

Azerbaycan'dan Karabağ'a operasyonAzerbaycan'dan Karabağ'a operasyonDünya

Kaynak: AA

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