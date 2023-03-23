Avustralya’da tarihi referandum: Aborijinler anayasada tanınacak mı?

Avustralya’da ülkenin 26 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 3,2'sini oluşturan Aborijin halkının anayasada tanınması ve parlamentoda temsilcilerinin olması için yıl sonunda gerçekleştirilmesi beklenen tarihi referandumun ilk adımları atıldı.

Reuters’ın haberine göre; Başbakan Anthony Albanese, hükümetin bu yılın sonlarında yapılacak referandumda ortaya koyacağı soruyu açıkladı:

“Avustralya’nın yerlileri Aborijinlerin ve Torres Boğazı Adalıların anayasa tarafından tanınmasını ve parlamentoda seslerinin olmasını sağlayacak bir anayasa değişikliği yapılacak. Önerilen bu değişikliği onaylıyor musunuz?”

Albanese, Avustralyalıları kendisinin “geç kalınmış” olarak nitelendirdiği oylamayı desteklemeye çağırdı.

122 YILLIK ANAYASADA İSİMLERİ GEÇMİYOR!

Avustralya’nın yerlileri olarak nitelendirilen Aborijin halkının isimleri, 122 yıllık Avustralya anayasasında bulunmuyor. İngiliz sömürgecileri tarafından toplumdan dışlanan Aborijinler, 1960'lara kadar oy hakkından mahrum bırakıldı. Toplumun dışında kalan Aborijinler, sosyo-ekonomik ölçütlerin çoğunda ulusal ortalamaların altında kaldı.

Albanese, ekim ve aralık ayları arasında oy kullanmaları istenecek olan Avustralyalılara "Şimdi değilse ne zaman?" sorusunu sordu.

44 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİNİN YALNIZCA SEKİZİ ONAYLANDI

Avustralya'nın 1901'deki bağımsızlığından bu yana, 19 referandumda 44 anayasa değişikliği önerisi yapıldı ve yalnızca sekizi onaylandı.

Hükümet, haziran ayı sonuna kadar parlamentodan geçirmeyi umduğu yasa tasarısını önümüzdeki hafta tanıtacak.

Kaynak: Gerçek Gündem