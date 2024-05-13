Avrupa Birliği, Sırbistan'ın 2029'a kadar üye olmasını umut ediyor

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, başkent Belgrad'da bir araya geldi. Varhelyi, Sırbistan'ın 2024-2029 döneminde AB'ye katılmasını umut ettiğini belirtti. Ayrıca, yeni üyeleri AB'ye dahil etmek için çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Üyeliğin Orta ve Doğu Avrupa'ya neler getirdiği çok açık." dedi. Ayrıca, AB-Sırbistan arasında 5 yıldır süren işbirliğinin meyvelerini vermeye başladığını ifade etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bir araya gelen Varhelyi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ortak basın toplantısı düzenlendi.

Varhelyi, bu yılın sonunda kurulacak ve 2029'a kadar faaliyet gösterecek Komisyonun, yeni üyeleri AB'ye dahil etmek için çalışması gerektiğini ifade ederek "Çünkü üyeliğin Orta ve Doğu Avrupa'ya neler getirdiği çok açık." yorumunu yaptı.

AB-Sırbistan arasında 5 yıldır süren işbirliğinin "meyve vermeye başladığını" söyleyen Varhelyi, "Bir sonraki (AB) Komisyonun görev süresinin sonuna kadar Sırbistan'ın bu bölgeye (AB'ye) katıldığını göreceğimizi umuyorum çünkü bana göre bir sonraki Komisyonun genişleme hakkında olması gerekiyor." dedi.

AB'nin Sırbistan'a yönelik büyüme planının uygulanmaya başlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Varhelyi, Vucic ile yaptığı görüşmede AB'ye katılım koşullarının yerine getirilmesini sağlayacak reformların nasıl hızlandırılacağı konusunun ele alındığını aktardı.

"Batı Balkanların tamamının günün sonunda AB üyesi olacağını" ifade eden Varhelyi, Sırbistan'ın, Birliğe katılımı için demokratik reformlar ve hukukun üstünlüğü hususlarında ilerlemelerin yaşanması ve ülkenin dış politikasının AB dış politikasına daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

'YIL SONUNA KADAR TÜM FASILLARIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinin büyümekte olduğunu ve bunun da AB'nin reformlarına olan bağlılığı gösterdiğini söyledi.

Vucic, Varhelyi ile yaptığı görüşmenin önemine değinerek, "AB ile yıl sonuna kadar neredeyse tüm fasılların açılmasını umuyoruz, bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım olacak." dedi.

Sırbistan'ın AB ülkeleriyle iyi ekonomik ilişkileri olduğunu aktaran Vucic, "Bu konu sadece ekonomik değil, vatandaşlarımıza getireceği refahla da ilgili. Batarya üretimi için öncelikli olarak ülkemizde elektrikli otomobil fabrikalarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA