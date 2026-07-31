Asya Alev Alev! Yarım Asırdır Böylesi Görülmedi, Termometreler 41,4’ü Gördü

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Güney Kore, tarihinin en büyük iklim krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ülkede hava sıcaklıkların kayıt altına alınmaya başlamasından bu yana termometreler ilk kez 41,4 dereceyi göstererek rekor kırdı. Ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde hava sıcakları 3 gündür 40 derecenin üzerinde seyrederken, yerel saatle 13.40'ta hava sıcaklığı 41,4 dereceye yükseldi.

53 YILLIK METEOROLOJİ TARİHİNDE BIR İLK

Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), bu değerin Ağustos 2018'de Hongcheon'da kaydedilen 41 derecelik önceki ulusal rekoru geride bıraktığını açıkladı.

KMA, "ASOS gözlem sistemiyle tutulan meteorolojik veriler 1973 yılında başladı. Yangsan'da ölçülen 41,4 derece, o tarihten bu yana kayıtlarımızdaki en yüksek sıcaklıktır" ifadelerini kullandı.

EN ÜST DÜZEY ALARM

KMA, Yangsan'ın da içinde bulunduğu Güney Gyeongsang eyaletinin bazı kesimleri için en üst seviyede sıcak hava uyarısı yayımlarken, Güney Kore'nin büyük bölümünde sıcak hava uyarıları ve tavsiyeleri yürürlükte kalmaya devam ediyor.

ÜLKE 'ISI KUBBESİ' ALTINDA

KMA, ülke genelindeki aşırı sıcakların, Kuzey Pasifik Yüksek Basınç Sistemi ile Tibet Yüksek Basınç Sistemi'nin aynı anda etkili olmasından kaynaklandığını belirterek, bu iki yüksek basınç sisteminin Kore Yarımadası'nı adeta bir kubbe gibi örterek sıcak havayı hapsettiğini, bulut oluşumunu sınırladığını ve sıcaklıkların ülke genelinde yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA