12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de: 'IBAN Mağdurlarına' Ceza İndirimi

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. 12. Yargı Paketi'nde IBAN mağdurlarına yönelik olarak düzenlenen IBAN ve hesaplarını kullandıranlara ceza indirimi de yer aldı.

Son Güncelleme:
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de: 'IBAN Mağdurlarına' Ceza İndirimi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi Gazete'de yayımlanan 7589 sayılı Kanun, icra ve iflas işlemleri, idari yargı, hakim ve savcı yardımcılarının eğitimi, dolandırıcılık suçları, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve hukuk yargılamalarına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Kanuna göre, bütün maliklerin taşınmazı miras yoluyla edindiği ve mirasçılar dışında üçüncü bir kişinin mülkiyet hakkının bulunmadığı durumlarda, ortaklığın satış yoluyla giderilmesi için yapılacak ilk açık artırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek.

İlk artırmada taşınmazın tahmini değerinin tamamı üzerinden teklif verilecek. İhale bedelini süresinde yatırmayanlara, teklif ettikleri bedelin yüzde 5’i oranında idari para cezası uygulanacak.

TEK HAKİMLE BAKILACAK DAVALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Konusu 486 bin lirayı aşmayan bazı iptal ve tam yargı davaları tek hâkim tarafından karara bağlanacak.

Öğrencilerin not, sınıf geçme, yurt, kredi ve burs işlemleri, kamu görevlilerinin geçici görevlendirme, yolluk, lojman ve izin işlemleri ile uyarma cezalarına karşı açılan davalar da tek hâkimle görülebilecek.

Öğrencilerin uzaklaştırılması veya okuldan ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ise bu kapsamın dışında tutuldu.

BAZI İDARİ DAVALARDA TEMYİZ YOLU KAPANDI

Tek hâkimle görülen davalar, yabancılar ve uluslararası koruma mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar ile yalnızca vekâlet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin bazı kararlar için Danıştay'a temyiz başvurusu yapılamayacak.

IBAN VE HESAP KULLANDIRANLARA CEZA İNDİRİMİ

Dolandırıcılık suçuna iştiraki, banka hesabı, kredi kartı, ödeme aracı veya kripto varlık hesabının kullanılmasını sağlayan bilgi ve araçları başkasına vermekle sınırlı kalan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek.

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bu suçlardan haklarında hüküm kurulan ve dosyaları kanun yolu incelemesinde bulunan bazı sanıkların dosyaları yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemelerine gönderilecek.

İnfaz aşamasındaki bazı hükümlüler de mağdurun zararını altı ay içinde tamamen karşılamaları hâlinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.

GENETİK VERİLER 20 YIL SONRA İMHA EDİLECEK

Ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında alınan genetik inceleme sonuçları, kimlik bilgilerinden arındırılarak özel bir sisteme kaydedilecek.

Beraat veya kovuşturmaya yer olmadığı kararlarında veriler silinecek. Diğer durumlarda ise mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren 20 yıl sonra imha edilecek. İlgili kişi, verilerin saklanmasını gerektiren nedenin ortadan kalkması hâlinde silinme talebinde bulunabilecek.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE SUÇLARINDA HAGB YOK

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. İki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezalarında belirli şartlarla HAGB kararı verilebilecek.

İşkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri kötü muamele suçlarında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyecek.

HAGB kararlarına karşı istinaf ve belirli durumlarda temyiz yoluna başvurulabilecek.

KANUNİ FAİZ ORANI MERKEZ BANKASI VERİLERİNE BAĞLANDI

Sözleşmede faiz oranının belirlenmediği durumlarda uygulanacak kanuni faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kısa vadeli kredi işlemlerine uyguladığı reeskont oranının yüzde 80’i üzerinden hesaplanacak.

Reeskont oranında yılın ilk yarısında 5 puan veya daha fazla değişiklik olması durumunda, yılın ikinci yarısında yeni oran esas alınacak.

DURUŞMALAR ARASINDAKİ SÜRE ÜÇ AYI GEÇEMEYECEK

Hukuk davalarında duruşmalar arasındaki sürenin üç aydan uzun olmaması esas olacak. Bilirkişi incelemesinin uzaması veya başka bir mahkeme aracılığıyla işlem yapılması gibi zorunlu durumlarda hâkim, gerekçesini açıklayarak daha uzun süre belirleyebilecek.

Kanunun elektronik satış ve uzaktan duruşmaya ilişkin bazı hükümleri üç ay sonra, diğer maddelerinin büyük bölümü ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden AlmalarÜst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden AlmalarGüncel
En Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 Lira OlduEn Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 Lira OlduEkonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
IBAN Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
'Öğrenci Affı' TBMM'de Kabul Edildi: Üniversiteye Dönüş Yolu Açıldı 'Öğrenci Affı' TBMM'de Kabul Edildi
Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de: 'IBAN Mağdurlarına' Ceza İndirimi 'IBAN Mağdurlarına' Ceza İndirimi
En Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 Lira Oldu En Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 Lira Oldu
Oto Galeriye Kurşun Yağmuru, Bir Ölü 3 Yaralı: Saldırgan 15 Yaşında Çıktı Oto Galeriye Kurşun Yağmuru, Bir Ölü 3 Yaralı
MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yürek Burkan Detay! Ortağından Dikkat Çeken Açıklama MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Yürek Burkan Detay