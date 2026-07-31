Avrupa'da Düzensiz Göçmen Krizi: On Binlerin Giriş Yaptığı İspanya'da Ordu Sahaya İndi

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Uluslararası basında çıkan haberlere göre, İspanya İçişleri Bakanlığı, Sebte'ye giren düzensiz göçmenlere dair açıklamada bulundu.

24 SAATTE 50 BİNE YAKIN GÖÇMEN GİRİŞ YAPTI

Açıklamada, son 24 saat içerisinde Sebte'ye yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 bini aştığının düşünüldüğü belirtildi.

ŞU ANA DEK 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Sebte'ye dün Fas sınırından yaşanan göçmen akını, faciaya yol açtı. İspanyol medyasında yer alan habere göre jandarma, dün Fas'tan Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışan 18 kişinin cansız bedenine ulaştı.

PEDRO SANCHEZ BÖLGEYE GİDİYOR

İspanya yönetimi, Sebte'de yaşanan göçmen krizi nedeniyle önlemlerini artırdı. Jandarmaya destek olmak üzere bölgeye asker gönderildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ile birlikte bugün Sebte'yi ziyaret edecek. Sanchez, yerel yetkililerle bir araya gelerek Fas'tan binlerce kişinin kontrolsüz girişiyle özerk ilde patlak veren göç krizini ele alacak.

İSPANYA'DA ASKER SAHAYA İNDİ

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

SCHENGEN KRİZİ PATLAK VERDİ

Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akını, Avrupa Birliği içinde de krize neden oldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya ile açık sınırları öngören Schengen düzenlemesini askıya almayı değerlendirdiğini açıkladı.

Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ceuta'dan gelen görüntülerin "çarpıcı" olduğunu belirterek, "Kontrolsüz yasa dışı göç, Avrupa sınırlarının güvenliği açısından somut bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Meloni'nin açıklamaları, günün erken saatlerinde benzer değerlendirmelerde bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin sözlerini de yansıttı.

Ancak uzmanlara göre böyle bir adımın hayata geçirilmesi oldukça güç görünüyor.

İSPANYA'DAN 'SİYASİ ÇIKAR' SUÇLAMASI

İspanya Dışişleri Bakanı José Luis Albares ise Tajani'yi göç meselesini siyasi çıkarları için kullanmakla suçladı.

Albares, bu tür açıklamaların "Avrupa dayanışması beklediğimiz dost ve ortak bir ülkeye yakışmadığını" belirterek, "Partizan demagoji değil, Avrupa dayanışması bekliyoruz" dedi.

SINIRIN FAS TARAFINDAN BİNLER BEKLİYOR

Dün yaşanan göç akınının ardından binlerce göçmenin sınırın Fas tarafındaki Fnideq kasabasına toplandığı ancak birçok geçişin engellendiği belirtildi.

İspanyol televizyon TVE, Cueta'ya geçiş yapabilen göçmenlerin büyük bölümünün perşembe öğleden önce sınırdan geçtiğini aktardı. Sonrasında güvenlik önlemlerinin artmasıyla birlikte geçişler büyük ölçüde engellendi.

Fas tarafında bekleyen göçmenler arasında Faslıların yanı sıra Sahra Altı Afrika'dan bölgeye gelen içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce göçmenin olduğu aktarıldı.

Fas güvenlik güçleri geçişleri engellemek için göçmenlere tazyikli suyla müdahale etti. Bölgede yaşanan çatışmalarda çok sayıda araç ateşe verildi.

Kaynak: AA-İHA