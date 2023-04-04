Arjantin'de otobüs şoförleri Güvenlik Bakanı'nı dövdü

Arjantin'de meslektaşlarının öldürülmesini protesto eden otobüs şoförleri, Buenos Aires Güvenlik Bakanı Sergio Berni'ye yumruklu ve taşlı saldırıda bulundu.

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Arjantin'de otobüs şoförleri Güvenlik Bakanı'nı dövdü

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e bağlı La Matanza bölgesinde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden meslektaşları nedeniyle bir araya gelen onlarca sürücü otoyolu trafiğe kapattı.

Göstericilerle konuşmak için otoyola gelen Güvenlik Bakanı Sergio Berni, bu esnada öfkeli şoförlerin yumruklu ve taşlı saldırısına uğradı.

Çok sayıda kişinin darbesine maruz kalan ve burnu kanayan Berni'yi az sayıda polis kalabalığın elinden güçlükle çıkardı.

Otoyolu kapatan ve grev başlatan otobüs şoförleri yetkililerden güvenlik önlemlerinin atırılmasını aksi halde eylemden vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

Berni ise saldırıya ilişkin açıklamasında sürücülerin öfkesini anladığını belirterek, "Yüzleşmek için buradayım" ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan savcılık, cinayetle ilgili olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Buenos Aires'in kentsel bölgeleriyle kasabaları arasında yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin sık sık çetelerin saldırılarına uğradıkları belirtiliyor.

Daniel Barrientos isimli otobüs şoförü La Matanza'da göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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