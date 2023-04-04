Kremlin'den NATO'ya sert sözler: Rusya'nın düşmanı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya’nın bugün resmen NATO’ya katılmasına yönelik, "NATO’nun genişlemesi, güvenliğimize ve Rusya’nın ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı. Bu durum bizi güvenliğimizi sağlamak adına taktik ve stratejik karşı önlemler alma mecburiyetinde bırakıyor" dedi.

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Kremlin'den NATO'ya sert sözler: Rusya'nın düşmanı

Finlandiya’nın bugün Brüksel’de düzenlenen törenle resmen NATO üyesi olmasına Rusya’dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üyelik kararının Finlandiya ile ikili ilişkilere zarar vermeyeceğini belirtti.

Rusya’ya karşı Finlandiya’nın değil, NATO’nun bir tehdit olduğunu vurgulayan Peskov, "İttifak (NATO) düşmanca bir yapıdır ve Rusya Federasyonu’nun düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

Peskov, "NATO’nun genişlemesi güvenliğimize ve Rusya’nın ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı. Bunu bu şekilde algılıyoruz ve bu durum bizi güvenliğimizi sağlamak adına taktik ve stratejik karşı önlemler alma mecburiyetinde bırakıyor" diye konuştu.

Ukrayna’nın NATO’ya üye olma ihtimaline yönelik Peskov, "Temel olarak Finlandiya’nın durumu Ukrayna’dan çok farklı. Finlandiya hiçbir zaman Rusya karşıtı olmadı ve Finlandiya ile herhangi bir anlaşmazlığımız da olmadı. Ukrayna’nın durumu taban tabana zıt. Bu durum özel askeri operasyonlarla hedeflere ulaşılmasını zorunlu kıldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
NATO Rusya - Ukrayna savaşı
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