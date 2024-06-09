AP seçimlerinde yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshetti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümet krizine çare olarak Meclis'i feshettiğini duyurdu.

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AP seçimlerinde yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshetti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) aldığı yüzde 31,5 oy karşısında yüzde 15,2 oyla ağır bir darbe almasının üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

Macron, "Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdim. Ulusal Meclis'i feshediyorum" dedi.

Macron, "Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları hükümetim için iyi bir sonuç değil. Anayasamızın 12. maddesinde öngörülen istişarelerden sonra, parlamenter geleceğimizi seçimlere giderek size geri vermeye karar verdim. 30 Haziran'dan itibaren yeni parlamento seçimleri için çağrıda bulunacağım. Bu nedenle bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." diye konuştu.

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