Annesi ile Erkek Arkadaşı Tutuklanmıştı: ABD'deki Kayıp Çocuğun Kemikleri Yedi Ay Sonra Bulundu!

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Two Rivers kentinde 3 yaşındaki Elijah Vue, 20 Şubat günü yerel saatle sabah 8 civarında ortadan kayboldu. Çocuğun 31 yaşındaki annesi Katrina Baur ve onun 39 yaşındaki erkek arkadaşı Jesse Vang, çocuk ihmalinden tutuklandı. Vang, verdiği ifadede uyuyakaldıklarını ve uyandıklarında Elijah'ın kayıp olduğunu fark ettiklerini öne sürdü.

Yedi aydır hiçbir haber alınmayan Elijah'dan acı haber geldi. Two Rivers Polis Departmanı Şefi Benjamin Meinnert, cuma günü yaptığı açıklamada çocuğun kalıntılarının bulunduğunu bildirdi. Meinnert, eyalet suç laboratuvarındaki adli antropoloğun, bulunan kafatası ve kemiklerin Elijah Vue'ye ait olduğunun tespit edildiğini belirtti.

KALINTILAR AĞAÇLIK BİR BÖLGEDE BULUNDU

People'ın aktardığına göre Meinnert, "Kalıntılar, arazisini av sezonuna hazırlayan bir kişi tarafından özel mülkte bulundu. Alan ağaçlık bir bölgeydi, ilk kayıp ihbarının yapıldığı yerin yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısındaydı" dedi.

ÇOCUĞA 'NASIL ERKEK OLUNACAĞINI' ÖĞRETİYORMUŞ

Nisan ayında Elijah'ın annesinin, oğlunu "nasıl erkek olunacağını öğretmesi için" uzun süre boyunca, erkek arkadaşı Vang ile yalnız bıraktığı öğrenildi. Şubat ayında anne Baur, "bir çocuğu kronik olarak ihmal etmek" ve iki kez "memura mukavemet etmek ya da engellemek" suçlarından hüküm giydi.

Ancak hem Baur hem de erkek arkadaşı Vang, suçsuz olduklarını savunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem