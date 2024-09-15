İstanbul'da Kadın Cinayeti! Anne Öldü, Baba Ağır Yaralı, Çocuk Gözaltında

İstanbul Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir kadın cinayeti yaşandı. İsmi öğrenilemeyen baba, tartıştığı eşini bıçaklayarak katletti. Olaya müdahale eden oğlu ise babasını bıçakla ağır yaraladı. Polis ekipleri erkek çocuğu gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA