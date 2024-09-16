Yunan Polisinden 'Türk Mafyası' Raporu! 'Büyük Tehdit Oluşturuyor'

Yunan güvenlik makamlarının, ülkedeki Türk mafyasının karıştığı olaylar ve gizli servisle bağlantılı olma ihtimali konusunda hazırladığı gizli rapor ortaya çıktı. Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından eKathimerini'de yer alan Yiannis Souliotis imzalı habere göre; Yunanistan'da silahlı Türk mafyasının üç gün içinde iki ayrı olaya karışmasından günler sonra ortaya çıkan rapor, Yunan güvenlik makamları tarafından kaleme alındı ve Türk mafyasının Yunanistan'daki faaliyetlerini ortaya koyuyor.

Raporda, Türk mafyasının gizli servisler tarafından bir araç olarak kullanılma riski konusunda sert uyarılar yer aldı. Suçluların casusluk şebekeleri tarafından işe alınma ihtimallerini "artan bir tehdit" olarak nitelendiren rapor, Yunanistan'ın Türkiye'deki rakip organize suç grupları arasında hesaplaşma alanı haline gelme riskine dikkat çekiyor.

'GİDEREK BÜYÜYEN BİR TEHDİT'

T24'ün aktardığına göre raporda bununla birlikte “siyasi motivasyona sahip aktörler ve istihbarat servisleri tarafından hibrit operasyonlar yürütmek gibi gizli operasyonlar gerçekleştirmek için” kullanılabileceği de vurgulandı. “Bu giderek artan bir tehdittir” diyen rapor, ülkede faaliyet gösteren Türk suç şebekelerinin ‘yabancı devlet aktörleri tarafından etkili bir şekilde araçsallaştırılabileceğini’ belirtiyor.

'PKK VEYA FETÖ ÜYESİ OLDUKLARINI SÖYLÜYORLAR'

Eylül 2023'ten bu yana Yunanistan'da Türk mafyasının karıştığı olayların analizinden, kullanılan metodolojiye ilişkin ortak özellikler ortaya çıkarıldı. Raporda bu isimlerin, Yunanistan'a yasadışı yollardan girdikleri sırada iltica başvurusunda bulunabilmek için PKK üyesi veya da FETÖ destekçisi olduklarını iddia ettikleri belirtildi. Bu isimler, Türkiye'de kovuşturmalarla karşı karşıya olduklarını iddia ediyorlar.

Kaynak: T24