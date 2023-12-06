Almanya'da, vatandaşlık başvurularına 'İsrail'in var olma hakkını' destekleme şartı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, vatandaşlık başvurusunda bulunanlara "İsrail'in var olma hakkını" destekleme şartı getirildi. Buna göre, başvuruda bulunan kişilerden vatandaşlığa kabul edilmeden önce İsrail'in var olma hakkını tanıdıkları yönünde yazılı beyanat talep edilecek.

Eyalet İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya devletinin varlık nedeni" olduğu savunularak, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişilerin de bu nedenle "İsrail'in var olma hakkını tanıdıklarını ve İsrail devletinin varlığına karşı girişimleri kınadıklarını" yazılı olarak beyan etmesi kuralı getirildi. Genelgeye göre, bu şarta uymayanların vatandaşlık başvurusu reddedilecek. Ayrıca genelgede, başvurucuların antisemitik bir yaklaşımlarının olup olmadığının incelenmesi çağrısının yer alması da dikkat çekti.

“İSRAİL KARŞITI NEFRET VE ANTİSEMİTİZM SADECE BİR İMZAYLA ORTADAN KALDIRILAMAZ”

Artı Gerçek’in aktardıklarına göre; Hıristiyan Demokrat Birlik üyesi (CDU) Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang Magdeburg ise aynı kuralın Almanya çapında da getirilmesini istediğini söyledi.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin göç meselesine odaklanan üyelerinden Helge Lindh ise göçmenlik yetkililerinin temel demokratik düzenle çelişen yaklaşımlar tespit ettiğinde bir kişinin vatandaşlık başvurusunu zaten reddedebileceğini söyleyerek, "İsrail karşıtı nefret ve antisemitizm sadece bir imzayla ortadan kaldırılamaz" dedi.