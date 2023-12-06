Almanya'da, vatandaşlık başvurularına 'İsrail'in var olma hakkını' destekleme şartı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, vatandaşlık başvurusunda bulunanlara "İsrail'in var olma hakkını kabul etme" yönünde ön şart getirildi. Buna göre başvurucuların, yazılı beyanda bulunması gerekecek.

Almanya'da, vatandaşlık başvurularına 'İsrail'in var olma hakkını' destekleme şartı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, vatandaşlık başvurusunda bulunanlara "İsrail'in var olma hakkını" destekleme şartı getirildi. Buna göre, başvuruda bulunan kişilerden vatandaşlığa kabul edilmeden önce İsrail'in var olma hakkını tanıdıkları yönünde yazılı beyanat talep edilecek.

Eyalet İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya devletinin varlık nedeni" olduğu savunularak, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişilerin de bu nedenle "İsrail'in var olma hakkını tanıdıklarını ve İsrail devletinin varlığına karşı girişimleri kınadıklarını" yazılı olarak beyan etmesi kuralı getirildi. Genelgeye göre, bu şarta uymayanların vatandaşlık başvurusu reddedilecek. Ayrıca genelgede, başvurucuların antisemitik bir yaklaşımlarının olup olmadığının incelenmesi çağrısının yer alması da dikkat çekti.

“İSRAİL KARŞITI NEFRET VE ANTİSEMİTİZM SADECE BİR İMZAYLA ORTADAN KALDIRILAMAZ”

Artı Gerçek’in aktardıklarına göre; Hıristiyan Demokrat Birlik üyesi (CDU) Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang Magdeburg ise aynı kuralın Almanya çapında da getirilmesini istediğini söyledi.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin göç meselesine odaklanan üyelerinden Helge Lindh ise göçmenlik yetkililerinin temel demokratik düzenle çelişen yaklaşımlar tespit ettiğinde bir kişinin vatandaşlık başvurusunu zaten reddedebileceğini söyleyerek, "İsrail karşıtı nefret ve antisemitizm sadece bir imzayla ortadan kaldırılamaz" dedi.

'ABD, İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi''ABD, İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi'Dünya
Etiketler
İsrail Almanya
'ABD, İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi' 'ABD, İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi'
Aliyev Avrupa Parlamentosu'nu Azerbaycan karşıtı politika uygulamakla suçladı Aliyev Avrupa Parlamentosu'nu Azerbaycan karşıtı politika uygulamakla suçladı
Yapı Kredi emekli promosyon tutarını güncelledi- Emekliye zamlı promosyon Yapı Kredi emekli promosyon tutarını güncelledi- Emekliye zamlı promosyon
Yalı Çapkını dizisinin yıldızı hastaneye kaldırıldı Yalı Çapkını dizisinin yıldızı hastaneye kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim AKP'nin İstanbul adayı anketinde büyük sürpriz: İşte Süleyman Soylu'yu ikiye katlayan isim
İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı
Türkiye'nin ünlü gıda şirketi iflas etti: Şubeleri tek tek kapanıyor! Türkiye'nin ünlü gıda şirketi iflas etti: Şubeleri tek tek kapanıyor!
Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım Time, 2023'ün en iyi 10 dizisini açıkladı: İşte zirvedeki yapım
SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: O tarihte emekli olanlar daha karlı olacak SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: O tarihte emekli olanlar daha karlı olacak