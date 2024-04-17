Almanya'dan İsrail'e çağrı: İran'a büyük bir misillemeden kaçının

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e İran'a yönelik büyük bir misilleme saldırısından kaçınması çağrısında bulundu.

Almanya'dan İsrail'e çağrı: İran'a büyük bir misillemeden kaçının

AB Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'de gazetecilere açıklamada bulunan Scholz, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve bölgede daha geniş çaplı bir çatışmayı önlemeye yönelik diplomatik çabaları ele alacaklarını ifade etti.

İsrail'in dostları ve müttefikleriyle İran'ın saldırısını büyük ölçüde savuşturabilmesinin iyi olduğunu söyleyen Scholz, "Bizim için önemli olan bu anın daha fazla gerilimin azaltılması için kullanılması, İsrail'in de bu başarıyı tüm bölgede kendi konumunu güçlendirmek için kullanması ve büyük bir saldırıyla karşılık vermemesidir." dedi.

AB'nin İran'a ve Devrim Muhafızlarına yeni yaptırımlar getirip getirmeyeceği sorusunu yanıtlayan Scholz, bunların liderler tarafından tartışılacak konular arasında yer alacağını belirterek, "İran'a karşı zaten birçok adım attık ve yaptırımlar uyguladık. Daha ileri hangi adımların mümkün olabileceğini görmek için bunların tekrar tekrar tartışılması gerekiyor." diye konuştu.

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Scholz, yaptırımların genişletilmesine yönelik bazı önerilerin yasal prosedürlere ve yargı kararlarına bağlı olduğunun altını çizerek, bir karar almadan önce AB Komisyonu'nun yasal değerlendirmesini bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

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