Almanya'da Halkın Çoğu İsrail’e Silah Satışını Desteklemiyor

Almanya'da Forsa araştırma şirketi, Stern dergisi için 17-18 Ekim tarihlerinde telefonda 7 bin kişiyle anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 60'ı Almanya'dan İsrail'e silah ihracatına karşı olduklarını beyan etti.

Soykırım suçları işleyen İsrail'e Almanya'dan silah teslimatlarının sürmesine destek verenlerin oranı yüzde 31'de kaldı. Ankete katılanların yüzde 9'u ise kararsız olduklarını ifade etti.

Doğu Almanya'da ankete katılanların yüzde 75'inin, İsrail'e silah sevkiyatına karşı çıkması dikkati çekti. Öte yandan, Almanya İsrail'e silah satışını son haftalarda yoğunlaştırmıştı.

Kaynak: AA