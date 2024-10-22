Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırılarda 20 Filistinli Öldürüldü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesi ile Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldürüldü.

Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırılarda 20 Filistinli Öldürüldü

İsrail ordusunun Meşru Beyt Lahiya bölgesinde yerinden edilen Filistinlilere düzenlediği topçu saldırıda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birliklerinin Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlileri hedef aldığı saldırıda da 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırılarda 20 Filistinli Öldürüldü - Resim : 1

HALKI GÖÇ ETMEYE ZORLUYOR

Öte yandan görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Meşru Beyt Lahiya'ya havadan bildiriler attı.

Bildirilerde Filistinlilerden "bölgeyi terk ederek Gazze'nin güneyine gitmeleri" istendi.

Meşru Beyt Lahiya'ya bildirilerin atılması ile topçu ateşi açılmasının aynı zamanda gerçekleştiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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