Almanya’da bir kadın, hastanede meşale yakıp kendisini odaya kilitledi

Almanya’nın Aachen kentinde bir hastanede meşale yakan 65 yaşındaki kadın, daha sonra kendisini odaya kilitledi.

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Almanya’da bir kadın, hastanede meşale yakıp kendisini odaya kilitledi

Almanya’nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine girip meşale yakan bir kadın, daha sonra kendisini bir odaya kilitledi. 65 yaşında olan kadının hastaneye girdikten sonra meşale yakıp ameliyathane kısmına attığı, daha sonra da kendisini bir hasta odasına kilitlediği bildirildi.

Polise yapılan ihbarların silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına yönelik olması sebebiyle çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edilmişti. Polis daha sonra yaptığı açıklamada 65 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığını ve herhangi bir yaralının olmadığını açıkladı.

Olayın neden yaşandığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, tahliye edilen hastaların da tekrar hastaneye alınmaya başlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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