Almanya, Ezidilere yönelik işlenen suçları 'soykırım' olarak tanıyacak

Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller (Grüne) ile ana muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) tarafından hazırlanan ortak önergede DEAŞ terör örgütünün Ezidilere yönelik işlediği suçların "soykırım" olarak tanınması yer alıyor.

Önergede, 5 binden fazla Ezidi'nin özellikle 2014 yılında Irak'ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ tarafından işkence gördüğü ve vahşice öldürüldüğü belirtiliyor.

Almanya'nın özel sorumluluğuna da atıfta bulunulan önergede bu sorumluluğun Almanya'dan Irak ve Suriye'ye giderek Ezidilere yönelik vahşet ve kitlesel insan hakları ihlallerine karışan kişilerden kaynaklandığı ifade edildi.

Kaynak: AA