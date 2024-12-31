Almanya Elon Musk’ı Topa Tuttu! ‘Seçimleri Etkilemeye Çalışıyor’

Almanya Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Elon Musk’ı hedef aldı. Hoffmann "Elon Musk'ın yaptığı açıklamayla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığı bir gerçek” dedi.

Fikir özgürlüğünün sosyal medya platformu X için de geçerli olduğunu belirten Hoffmann, "Sonuçta Almanya'daki seçimlere, seçmenler sandık başına gittiklerinde karar verirler ve seçimler, bir Alman meselesidir” diyerek ifade etti.

Hoffmann “Ancak Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen, aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen ve zaten bazı bölümlerinde aşırı sağcı olduğu kabul edilen bir parti için burada bir oy tavsiyesinde bulunulduğunu ilkesel olarak bir kez daha belirtmenin iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Kaynak: AA