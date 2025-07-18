Almanya, AfD Üyelerinin Kamuya Alımında Bireysel Değerlendirme Modeline Geçiyor

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Rheinland-Pfalz eyaletinde, kamu hizmetine girmek isteyen adaylardan radikal örgütlerle bağlarının olmadığını belgeleyen yazılı bir açıklama istenmeye başlandı. Eyaletin İçişleri Bakanı Michael Ebling, adayların anayasal değerlere bağlılık temelinde değerlendirileceğini belirtti.

Schleswig-Holstein eyaleti ise kamu personeli alımlarında Anayasa Koruma Dairesi'nin görüşünü zorunlu kılacak bir düzenlemeye hazırlanıyor. Brandenburg’da benzer bir uygulama 2023 yılından bu yana yürürlükte.

Aşağı Saksonya eyaleti, başvuru belgelerine aşırılıkçı örgüt üyeliğini sorgulayan yeni bir bölüm eklemeyi planlıyor. Bavyera eyaletinde AfD resmen aşırılıkçı bir yapı olarak tanımlanmış olsa da, parti üyeliği tek başına kamu görevinden men edilme gerekçesi olarak kabul edilmeyecek.

Federal İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında, bireylerin parti üyeliklerinin değil, anayasal sadakatlerinin esas alınacağını vurguladı.

İçişleri Bakanları Konferansı’nın (IMK) başkanı Ulrich Mäurer, eyaletlerle federal yönetimin ortak bir çalışma grubu kurduğunu ve ileride alınacak kararların bu grubun önerilerine göre şekilleneceğini söyledi. Öte yandan anayasa hukukçuları, AfD üyelerinin toptan yasaklanmasının temel haklarla çatışabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA