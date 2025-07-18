Almanya, AfD Üyelerinin Kamuya Alımında Bireysel Değerlendirme Modeline Geçiyor

Almanya’da eyalet içişleri bakanları, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine mensup kişilerin kamu görevlerine atanmasında ortak bir yaklaşım üzerinde uzlaştı. Toplu yasak yerine her başvurunun bireysel olarak incelenmesini öngören yeni model benimsendi.

Almanya, AfD Üyelerinin Kamuya Alımında Bireysel Değerlendirme Modeline Geçiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rheinland-Pfalz eyaletinde, kamu hizmetine girmek isteyen adaylardan radikal örgütlerle bağlarının olmadığını belgeleyen yazılı bir açıklama istenmeye başlandı. Eyaletin İçişleri Bakanı Michael Ebling, adayların anayasal değerlere bağlılık temelinde değerlendirileceğini belirtti.

Schleswig-Holstein eyaleti ise kamu personeli alımlarında Anayasa Koruma Dairesi'nin görüşünü zorunlu kılacak bir düzenlemeye hazırlanıyor. Brandenburg’da benzer bir uygulama 2023 yılından bu yana yürürlükte.

Aşağı Saksonya eyaleti, başvuru belgelerine aşırılıkçı örgüt üyeliğini sorgulayan yeni bir bölüm eklemeyi planlıyor. Bavyera eyaletinde AfD resmen aşırılıkçı bir yapı olarak tanımlanmış olsa da, parti üyeliği tek başına kamu görevinden men edilme gerekçesi olarak kabul edilmeyecek.

Federal İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında, bireylerin parti üyeliklerinin değil, anayasal sadakatlerinin esas alınacağını vurguladı.

İçişleri Bakanları Konferansı’nın (IMK) başkanı Ulrich Mäurer, eyaletlerle federal yönetimin ortak bir çalışma grubu kurduğunu ve ileride alınacak kararların bu grubun önerilerine göre şekilleneceğini söyledi. Öte yandan anayasa hukukçuları, AfD üyelerinin toptan yasaklanmasının temel haklarla çatışabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Almanya
ABD'li Kongre Üyesi İsrail'e Ayrılan Fonun Kesilmesini İstedi ABD'li Kongre Üyesi İsrail'e Ayrılan Fonun Kesilmesini İstedi
Astrologdan Dikkat Çeken Açıklama: Doğuştan Ballı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Astrologdan Dikkat Çeken Açıklama: Doğuştan Ballı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın! Herkes Aynı Hatayı Yapıyor Sertleşmiş Havlularınız Pamuk Gibi Çıksın İstiyorsanız Bunu Sakın Yapmayın!
İsrail, Gazze'nin Yüzde 88'ini Yıktı İsrail, Gazze'nin Yüzde 88'ini Yıktı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Kart Yapılandırmasında Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren Haber! Faiz Oranları ve Son Başvuru Tarihi Belli Oldu
Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı! Vize Almak Artık Daha Kolay Olacak Schengen Vizesinde Kurallar Değişti: Avrupa Kapılarını Türklere Açtı
Memurlara Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Melis Elmen Bilinmeyen Detayı Açıkladı Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Özel Sektörü Karıştırdı! SGK Uzmanı Bilinmeyen Detayı Açıkladı
Coldplay Konserinde Yasak Aşk Skandalı: Dev Ekranda Milyonlar Gördü Konserde Yasak Aşk Dev Ekranda: Milyonlar Gördü
Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın Yiğit Evladı' Demişti! O Başsavcı İlk Kez Konuştu O Başsavcı İlk Kez Konuştu