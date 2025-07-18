ABD'li Kongre Üyesi İsrail'e Ayrılan Fonun Kesilmesini İstedi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, İsrail'in füze savunma sistemi için ayrılan 500 milyon dolarlık finansmanın iptali için Kongreye önerge sundu.

ABD'li Kongre Üyesi İsrail'e Ayrılan Fonun Kesilmesini İstedi
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, Temsilciler Meclisi'nde 2026 Savunma Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında, İsrail'e yönelik yardımlar için ayrılan fonların azaltılmasını öngören bir değişiklik önergesi verdi.

ABD'nin kamu borcunun 37 trilyon doları aştığını vurgulayan Greene, buna rağmen federal hükümetin yabancı ülkelere yüz milyarlarca dolarlık yardım göndermeye devam ettiğini söyledi.

ABD'DEN İSRAİL'E 3,8 MİLYAR DOLAR YARDIM

Greene, "Önergem, nükleer silahlara sahip İsrail'in füze savunma sistemi için ayrılan 500 milyon dolarlık finansmanı sonlandırmayı amaçlıyor. Çünkü İsrail kendini savunma konusunda yetenekli ve bunu da kanıtlamış bir ülke" dedi.

ABD'nin İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolarlık dış yardımda bulunduğunu hatırlatan Greene, Nisan 2024'te kabul edilen ek güvenlik paketinde bu ülkeye 8,7 milyar dolar daha tahsis edildiğini belirtti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim sırasında, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) füze stoklarının yüzde 15 ila 20'sinin İsrail'i savunmak için kullanıldığını aktaran Greene, bunun 800 milyon dolardan fazlaya mal olduğunu vurguladı.

Greene ayrıca, "İsrail'in Gazze'de Katolik Kilisesi'ni bombaladığını da belirtmek isterim. İsrail'in sürdürdüğü bu saldırgan savaş nedeniyle bölgedeki tüm nüfus neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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