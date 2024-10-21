Alman Hükümetinden Gazze Açıklaması: Bölgede Yaşanan İnsani Durum Vahim

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Gazze'nin Almanya'daki insani durumunun "vahim" olduğunu söyledi.

Sözcü Deschauer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin bölgedeki deli durumunu vahim olarak nitelendirdiklerini belirterek, bölgedeki insani yardımların geçişine izin verme takvimini yaptı.

Çok sayıda sivilin öldürüldüğüne dair raporlar olduğunu dile getiren Deschauer, özellikle Gazze Şeridi'nin yardım malzemelerinden mahrumiyetin kalmasından çok endişe verici olduğunu ifade etti.

Deschauer, sivil ölümlerine ilişkin raporların korkunç derecede dikkati çekerek, "Burada bunu bir kez daha açıkça belirtmek istiyoruz, İsrail'in operasyonlarını standartken meşru müdafaa hakkı ile uluslararası insancıl kuralları dar sınırlara uyması gerekiyor. Bu tür planlarında ciddi soru kodları var ve bu doğrultuda bunları Uluslararası ekonomik gerekliliklere uymaya çağırıyoruz." dedi.

Ayrıca Deschauer, İsrail'in Lübnan'daki BM barış güçlerine yönelik saldırılarıyla ilgili "endişelerini" yineledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Kaynak: AA