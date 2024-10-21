İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Bugün 57 Kişi Öldü

Filistin devlet medyası, İsrail’in Gazze şeridini hedef alan hava saldırıları sonucu bugün en az 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öldürülen 57 kişiden 44'ü, İsrail güçlerinin son 17 gündür yoğun bir askeri operasyon yürüttüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye’de bulunuyor.

Bölgedeki sağlık yetkilileri, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Cibaliye bölgesine saldırılarını yoğunlaştırdığı son haftalarda en az 640 Filistinli'nin öldürüldüğünü aktardı. Kurtarma görevlilerinin kuşatma altındaki bölgelere girişinin yasaklanmasının, ölenlerin tam sayısının tespit edilmesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye giren insani yardımı kontrol eden kuruluşu COGAT, son günlerde çok sayıda insani yardım tırının Gazze'nin kuzeyine geçiş yaptığını belirtti. Ancak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, İsrail’in kuşatma altındaki insanlar için ilaç ve gıda gibi kritik malzemelerin kuzeye ulaşmasını sağlayacak insani yardım misyonlarını engellemeye devam ettiğini ifade etti.

Lazzarini açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail makamları, kuşatma altındaki insanlar için ilaç ve gıda gibi kritik malzemelerin kuzeye ulaşmasını sağlayacak insani yardım misyonlarını engellemeye devam ediyor. Gazze’deki Hastaneler vuruldu ve elektriksiz kaldı, yaralılar ise bakımsız kaldı. UNRWA'nın kalan barınakları o kadar kalabalık ki, yerinden edilmiş bazı insanlar tuvaletlerde yaşamak zorunda kalıyor. Raporlara göre, kaçmaya çalışan insanlar öldürülüyor ve cesetleri sokakta bırakılıyor. İnsanları enkaz altından kurtarmak için yapılan görevler de reddediliyor. UNRWA dahil olmak üzere insani yardım kuruluşları Gazze'nin kuzeyine erişebilmelidir.”

İsrail devlet televizyonunun yayınladığı videoda, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye’de bulunan bir askeri kontrol noktasında yerlerinden edilmiş Filistinlilerin bölgeyi terk etmeye zorlandığı görüntülere yer verildi. Görgü tanıkları erkeklerin ailelerinden koparıldığını ve birçoğunun gözaltına alındığını ifade etti.

Kaynak: ANKA